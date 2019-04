FC Bayern: Niko Kovac wehrt sich vor BVB-Kracher gegen Kritiker - "Entspricht nicht der Wahrheit"

Kovac kann Kritik "nicht teilen"

Die Diskussion, dass der Kroate seiner Mannschaft keine konkrete Spielidee vermittelt habe, wurde wieder entfacht. Im Interview mit der Sport Bild widerspricht Kovac dem Vorwurf. "Wenn ich den Stand von heute (aktuell 69 Tore; d. Red.) und vom gleichen Zeitpunkt der vergangenen Saison (66 Tore; d. Red.) nehme, kann ich das nicht teilen", sagt er in Bezug auf die angeblich fehlende Handschrift in der Offensive. "Zu sagen, wir hätten keine Spielidee, entspricht nicht der Wahrheit."

Auch fehlende taktische Meisterstücke werfen die Kritiker dem 47-Jährigen vor. Doch davon will der Bayern-Coach ebenfalls nichts wissen: "Das ist so nicht richtig. In Frankfurt galt ich als genau dieser TaktikNerd, da ich sehr viele verschiedene Systeme spielen ließ", erklärt Kovac. Seit der Amtszeit des Niederländers Louis van Gaal (2009 bis 2011) sei das System - mit Ausnahme von Pep Guardiola - weitestgehend gleich geblieben.

Kovac setzt gegen BVB auf Erfahrung seiner Spieler

Mit Blick auf das vorentscheidende Duell um die Meisterschaft gegen den BVB erklärt Kovac, wie er sich für die 2:3-Pleite aus dem Hinspiel revanchieren kann. "Wir hatten beim Hinspiel eine schwierige Phase, mussten dort gewinnen. Dortmund war damals in Topform. Die Beule, die wir damals hatten, haben sie jetzt in der Rückserie bekommen", sagt der FCB-Trainer. "Am Samstag haben wir die volle Unterstützung des Stadions. Meine Spieler haben solche Partien in ihrer Karriere zuhauf gespielt. In diesen Momenten sind sie maximal fokussiert."