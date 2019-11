Von Mourinho bis ten Hag: Das sind die Kandidaten für die Kovac-Nachfolge beim FC Bayern

Die Ära von Trainer Niko Kovac beim FC Bayern ist nach der 1:5-Blamage beendet. Einen Tag nach dem Debakel des Rekordmeisters bei Eintracht Frankfurt gab der Bundesligist die Trennung von seinem schwer angeschlagenen Coach bekannt. Bis auf weiteres wird Co-Trainer Hans Flick die Mannschaft betreuen. Er wird bereits am Mittwoch in der Champions League gegen Olympiakos Piräus und im Bundesligagipfel gegen Borussia Dortmund auf der Bayern-Bank sitzen.

FC Bayern: Das sind mögliche Nachfolge-Kandidaten für Niko Kovac

Zuletzt wurde dabei beispielsweise Erik ten Hag bereits als möglicher neuer Bayern-Coach gehandelt. Ajax Amsterdam würde seinem Trainer so eine Rückkehr zum FC Bayern offenbar nicht verbauen. Sportdirektor Marc Overmars sagte zuletzt in einem Interview mit Fox Sports, dass er sich über ein etwaiges Interesse des Rekordmeisters sogar "freuen" und dieses als "gutes Zeichen" werten würde. Denn: "Je mehr Klubs Interesse zeigen, desto besser macht er seinen Job." Man müsse an Ajax' Stelle "realistisch bleiben". Wenn ein "großer Verein" um ten Hag werben würde, dürfe man diesem die Chance nicht verbauen: "Wir werden uns so etwas immer anschauen."