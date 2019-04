Bayern-Coach Niko Kovac nimmt Manuel Neuer nach Diskussionen in Schutz: "Stimmung war tendenziös"

Kovac: "Manuel ist der Beste"

Ausfall von Neuer gegen Heidenheim fix

Auf die Dienste von Neuer muss Kovac im Halbfinale des DFB-Pokals gegen den 1. FC Heidenheim allerdings verzichten. Wie sich bereits Anfang der Woche angedeutet hatte, wird der Stammkeeper aufgrund von muskulären Problemen in der linken Wade nicht spielen. Dies berichtet die Bild. Für ihn steht Ersatzmann Sven Ulreich im Tor - wie schon beim 1:1 in Freiburg am vergangenen Wochenende. Beim Liga-Gipfel gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr, Sky) soll Neuer aber einsatzbereit sein.