Kommentar zur Bayern-Attacke gegen den DFB: Hoeneß und Rummenigge reden Unfug

Bayern-Sportdirekor Salihamidzic kündigt nach Gespräch mit Bierhoff DFB-Reaktion im Torhüter-Streit an

Man kann aber ebenfalls finden, dass ein Generationenwechsel auch im Kasten längst hätte stattfinden müssen, weil Marc-Andre ter Stegen mindestens genauso gut ist wie Neuer - nur eben ein paar Jährchen jünger. Alles in allem muss Deutschland froh sein, überhaupt zwei solche Weltklasse-Keeper zu haben, nach denen sich andere Nationen die Finger lecken würden. Das hat übrigens auch gerade Joachim Löw so formuliert .

Wenn es darauf ankommt ist Neuer im DFB-Team ohnehin gesetzt

Allerdings hat der Bundestrainer auch seine Torwart-Hierarchie nochmals untermauert - und zwar vor allem mit seiner Aufstellung. Entgegen seines eigentlichen Plans setzte er gegen die Niederlande , aber auch in Nordirland auf Neuer, weshalb die neue Debatte überhaupt wieder an Fahrt aufnahm.

Die Attacken der Bayern-Bosse gegen den DFB sind völlig unverständlich

Offenbar haben Killer-Kalle und Attacken-Uli nicht mitbekommen, dass ter Stegen seit Jahren konstant überragende Leistungen beim FC Barcelona bringt und erst am Dienstag Borussia Dortmund im Alleingang zur Verzweiflung trieb. Vielleicht wollten die FCB-Granden ja auch einfach mal wieder ordentlich auf den Putz hauen. So oder so sind ihre Aussagen aber nichts anderes als reiner Unfug.