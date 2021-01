Hamann kritisiert Bayern-Profi Niklas Süle: "Form ist eine große Besorgnis"

Zum Start ins neue Jahr zeigt der FC Bayern zumindest defensiv ein wackliges Gesicht. Beim 5:2-Sieg am vergangenen Wochenende musste Bayern-Keeper Manuel Neuer bereits zwei Mal hinter sich greifen. Bei der 2:3-Niederlage gegen Gladbach am Freitagabend gab der Rekordmeister dann sogar eine 2:0-Führung her. Sky-Eperte Dietmar Hamann kritisierte am Samstag vor allem einen Akteur in der Defensive der Münchener: "Die Form von Niklas Süle ist, glaube ich, ein großes Besorgnis bei den Bayern", sagte Hamann. Anzeige

Süle erwischte am Freitag erneut keinen guten Tag. Hamann störte sich insbesondere an einer Aktion des Innenverteidigers, beim Gladbacher 3:2. Süle hatte im Aufbau einen Fehlpass auf Jonas Hofmann gespielt. Doch nicht nur daran übte Hamann Kritik: "Dann reagiert er auch zu langsam. Da weiß er nicht: Soll er hingehen? Bleibt er weg? Am Ende bleibt er weg."

Auch Trainer Hansi Flick wurde am Samstag von Hamann in die Pflicht genommen. "Wenn du 2:0 führst, ist die Frage, ob du so eine hohe Linie spielen musst. Oder ob du nicht sagst: Gib den Gladbachern mal 20 Minuten den Ball, dass wir durchschnaufen können." Der Bayern-Trainer erkannte nach dem Spiel ebenfalls, dass der Rekordmeister einige Baustellen aufzuarbeiten hat. "Wenn man unser Spiel sieht, ist ja schon auch irgendwo auffällig, wo wir Probleme haben. Wir müssen uns einfach verbessern", schimpfte Flick.

Hamann: Dem FC Bayern fehlt aktuell die geistige Frische