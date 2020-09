Nach Leih-Ende: FC Bayern verabschiedet Ivan Perisic - "Hat seinen Anteil" am Triple-Gewinn

Anzeige

Es hatte sich abgezeichnet und ist jetzt offiziell: Die Wege des FC Bayern München und von Ivan Perisic trennen sich wieder. Auf seiner Homepage verabschiedete der FCB Perisic am Mittwoch. "Ivan hat sich in dem Jahr bei uns sehr professionell verhalten, er war ein wichtiges Mitglied unserer Mannschaft und hat seinen Anteil am Gewinn der Deutschen Meisterschaft, des DFB-Pokals und der Champions League. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", wurde Sportvorstand Hasan Salihamidzic zitiert.

Perisic hat nach Bayern-Abschied bei Inter noch Vertrag bis 2022

Der kroatische Vize-Weltmeister von 2018 war in der vergangenen Saison von Inter Mailand an den Triple-Gewinner ausgeliehen gewesen. Insgesamt bestritt er für den FC Bayern wettbewerbsübergreifend 35 Einsätze, in denen er acht Tore erzielte und zehn Vorlagen gab. Perisic hatte in seiner Karriere zuvor auch schon für die Bundesligisten Borussia Dortmund (2011 bis 2012) und VfL Wolfsburg (2013 bis 2015) gespielt. Mit dem BVB wurde er 2012 auch Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger. Bei Inter hat er noch einen Vertrag bis 2022.