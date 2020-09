Bericht: FC Bayern mit Interesse an Thomas Lemar von Atlético Madrid - Weltmeister für die Offensive?

Hansi Flick ist optimistisch, dass der FC Bayern München seinen Kader in der am kommenden Montag endenden Transferperiode weiter verstärken kann. "Ich bin guter Dinge, weil jedem bewusst ist, dass die Saison keine normale Saison ist, wenn wir alle drei, vier Tage ein Spiel haben", sagte der Trainer des deutschen Rekordmeisters zuletzt. Die Sport Bild nennt mit Thomas Lemar von Atlético Madrid einen neuen Kandidaten. Die Münchner streben angeblich wie auch zuletzt bei Coutinho oder auch Ivan Perisic eine Leihe an.