ManCity, PSG und Co.: Auf diese Top-Teams können der FC Bayern, RB Leipzig, BVB und Wolfsburg treffen

An diesem Donnerstag wird in Istanbul die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Aus der Bundesliga haben sich der FC Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg qualifiziert. Die Bayern sind in Topf 1 gemeinsam mit den fünf anderen Meistern der sechs stärksten Ligen in der Europäischen Fußball-Union sowie den Titelverteidigern der Königsklasse und der Europa League gesetzt.

Der BVB wird in Topf 2 einsortiert, maßgebend ist der Klub-Koeffizient der Saison 2020/21, durch den Dortmund noch knapp besser abschneidet als der FC Porto. Die genaue Einteilung der Töpfe 3 und 4 steht erst nach Abschluss der Playoffs am Mittwochabend fest - RB Leipzig wird aber sicher in Topf 3 und der VfL Wolfsburg sicher in Topf 4 landen. Teams aus gleichen Ländern können in der Vorrunde nicht aufeinandertreffen.