Deutsch-Französische Duelle im Europacup: Historie macht Bayern Mut – und Leipzig-Gegner PSG

Es ist eine historische Konstellation: Zwei deutsche Vereine treffen im Halbfinale der Champions League auf zwei Klubs aus Frankreich. Am Dienstag macht RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain den Auftakt, am Mittwoch kämpft der FC Bayern gegen Olympique Lyon um den zweiten Final-Platz (jeweils 21.00 Uhr, Sky und DAZN) – das gab es so noch nie. Und angesichts der Halbfinal-Paarungen blickt der SPORTBUZZER zurück auf große deutsch-französische Duelle der Vergangenheit.

Halbfinale gegen Lyon: Bayern schon 2010 siegreich

Zumindest die eine der beiden Ansetzungen in diesem Jahr ist keineswegs neu: Schon 2009/10 muss der FC Bayern im Halbfinale der Königsklasse gegen Olympique Lyon ran. Im Hinspiel in München zitterte sich der FCB zu einem 1:0 und musste so bangend nach Lyon fahren. Doch dort erwischte Stürmer Ivica Olic einen Sahnetag: Mit einem Dreierpack führte er Bayern ins Finale. Dort verlor das Team von Louis van Gaal allerdings mit 0:2 gegen Inter Mailand. Auch das 0:3 gegen Lyon in der Zwischenrunde 2000/01, nach dem Franz Beckenbauer seinem Ärger mit einer Wut-Rede freien Lauf ließ, bleibt in Erinnerung.

Eine andere Statistik dürfte RB Leipzig im Spiel am Dienstag indes Grund zur Sorge bereiten: Die Bilanz von PSG gegen deutsche Vereine ist stark. Der französische Hauptstadtklub hat doppelt so oft gegen Bundesliga-Klubs gewonnen wie verloren. In 17 Spielen gewann PSG zehn Mal und verlor bei zwei Unentschieden nur fünf Partien. Eines der bittersten Duelle der Pariser aus Sicht der deutschen Teams fand dabei in dieser Saison statt: Im Achtelfinale gewinnt Borussia Dortmund das Hinspiel 2:1, verliert im Rückspiel im Prinzenpark allerdings mit 0:2 und scheidet aus.

Ähnliche Konstellation wie vor deutsch-deutschem Finale in der Champions League