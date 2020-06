Hamann schwärmt vom "besten FC Bayern der letzten 10, 15 Jahre" - Sonderlob für Leon Goretzka

Beinahe wären Dietmar Hamann die Superlative ausgegangen. In höchsten Tönen schwärmte de Ex-Nationalspieler nach dem 4:2 (3:1) des FC Bayern bei Bayer Leverkusen von der derzeitigen Gala-Form des deutschen Rekordmeisters, der scheinbar unaufhaltsam dem achten Bundesliga-Titel in Serie entgegeneilt. "Besser kann man nicht spielen - wie aus einem Guss", meinte der Sky-Experte, der einzig in der Anfangphase einige Probleme bei den Bayern ausgemacht hatte und das Team schlussendlich als "beste Mannschaft in Europa" adelte. Anschließend ging er noch weiter: "Das sind die besten Bayern, die wir in den letzten 10, 15 Jahren gesehen haben."