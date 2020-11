Bayern-Star Goretzka versteht Kritik an Löw und DFB-Team: "In unserem Geschäft normal"

Die Arbeit von Bundestrainer Joachim Löw ist zuletzt stark in die Kritik geraten. Doch nicht nur der 60-Jährige musste einiges einstecken. Auch die Akteure der deutschen Nationalmannschaft erhielten negative Bewertungen von einigen Ex-Nationalspielern. Bayern-Profi Leon Goretzka kann diese Kritik verstehen. "Wenn du ein Spiel so hoch verlierst, ist es in unserem Geschäft normal, dass du kritisiert wirst - der Kritik müssen wir uns auch stellen", sagte der Mittelfeldspieler vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen RB Salzburg (21 Uhr, Sky). Anzeige

Zuspruch für Löw kommt aus dem Profifußball und vor allem von alten Weggefährten. "Jogi Löw braucht keine Ausreden", sagte der frühere Nationalspieler Per Mertesacker im ZDF-"Sportstudio". Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic riet, "nicht gleich in Panik" zu verfallen. Leverkusens Sportchef Rudi Völler befand bei "Sky90" am Sonntag: "Ich hoffe natürlich, dass es ein einmaliger Ausrutscher war und denke auch, dass der Jogi das noch in den Griff bekommt." Löw soll dem DFB-Präsidium bis zum 4. Dezember eine überzeugende Perspektive für das EM-Jahr anbieten.

Goretzka habe die 0:6-Klatsche bereits durch die Rückkehr zum FC Bayern verarbeitet. "Aber es war mit Sicherheit nicht so, dass ich am nächsten Tag mit einem guten Gefühl aufgewacht bin. Es hat schon eine Zeit gebraucht", sagte der Bayern-Profi: "Wir deutschen Nationalspieler waren in der Bundesliga heiß, das wieder gutzumachen. Wir wollen das Beste auf dem Platz zeigen. Den Ruf können wir nur bedingt wieder herstellen, aber wir deutsche Teams haben zuletzt in Europa gut ausgesehen."