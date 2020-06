FC-Bayern-Star Leon Goretzka will nicht zu viele Muskeln - "Aufpassen, dass man es nicht übertreibt"

Die sprichwörtlich breite Brust nach der jüngsten Bayern-Serie ist bei Leon Goretzka mittlerweile auch wortwörtlich zu sehen. Das Trikot des einst eher schmächtigen Mittelfeldspieler spannt inzwischen über den neuen Muskelpaketen, die sich der 25-Jährige zugelegt hat. Kein Wunder also, dass sich der Nationalspieler inzwischen etwas mehr zurückhalten will.

Bayern-Trainer Flick lobt Goretzka

Die körperliche Transformation hat Goretzka unter anderem der langen Zwangspause aufgrund der Coronavirus-Pandemie zu verdanken. "Leon hatte Zeit genug, an seinem Body zu arbeiten", erklärte Flick Anfang Juni. Schon unmittelbar nach dem Neustart der Bundesliga im Mai hatte der Trainer des FC Bayern die Trainingserfolge des 25-Jährigen hervorgehoben: " Man sieht Leon an, dass er an Muskelmasse zugelegt hat . Das kommt seinem Spiel zugute. Er nimmt eine gute Entwicklung."

Jetzt will der deutsche Nationalspieler die Waage zwischen körperlicher Präsenz, Geschwindigkeit und Explosivität halten. "Ich fühle mich aktuell sehr gut und gewappnet für 90 Minuten. Ich habe auch nicht an Geschwindigkeit verloren. Von daher ist es eine runde Sache", urteilte Goretzka. Die großartige Form des Mittelfeldspielers drückt sich inzwischen auch in Zahlen aus: Fünf Tore und sieben Vorlagen sammelte der Ex-Schalker in den zwölf Spielen seit Beginn der Rückrunde und hat damit schon jetzt seine bisherige Bestmarke für Scorerpunkte aus der Vorsaison (13) eingestellt.