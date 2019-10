FC Bayern wartet auf Comeback: So geht es Leon Goretzka nach seiner Oberschenkel-OP

Vor einem Monat war der 24-Jährige am linken Oberschenkel operiert worden. In der vergangenen Woche war er wieder ins Lauftraining eingestiegen, auch mit dem Ball konnte er schon trainieren. "Ich denke schon, dass ich diese Woche noch mit der Mannschaft spielen werde“, sagte Goretzka und hofft auf eine schnelle Rückkehr: „Ich bin zuversichtlich, dass es in der nächsten Zeit so weit sein wird."