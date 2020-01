Bayern-Profi Leon Goretzka über Parallelen zu Michael Ballack: "Kann die Vergleiche nachvollziehen"

Am Samstag war es soweit: Beim 5:0-Sieg gegen den FC Schalke 04 erzielte Bayern-Profi Leon Goretzka sehenswert seinen ersten Bundesligatreffer in dieser Saison. Zudem steuerte er eine Vorlage beim Treffer zum 2:0 von Thomas Müller bei. Im zentralen Mittelfeld kam dem Nationalspieler diesmal eine Rolle zu, die in Ansätzen an die Position von Michael Ballack beim deutschen Rekordmeister erinnert. Goretzka kommt als Spielertyp grundsätzlich zwar etwas mehr aus der Tiefe, stößt aber immer wieder auch mal in die Spitze vor - und wird mit seinem Zug zum Tor gefährlich.