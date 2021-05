FC Bayern gibt Diagnose bekannt: Leon Goretzka muss pausieren - EM-Start in Gefahr?

Leon Goretzka fällt für den Rest der Bundesliga-Saison wegen einer Oberschenkelverletzung aus und weckt damit Sorgen für den Auftakt der Europameisterschaft. Der Nationalspieler des FC Bayern erlitt beim 6:0 am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel, wie der Rekordmeister am Montag mitteilte. Am Sonntag hatte der Kicker darüber berichtet.

Anzeige