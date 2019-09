FC Bayern: Leon Goretzka fällt vorerst aus - FCB-Star nach Verletzung operiert

Bitterer Ausfall für den FC Bayern München: Der deutsche Rekordmeister muss vorerst auf Leon Goretzka verzichten. Wie der FCB per offizieller Presseerklärung mitteilte, hat sich Goretzka im Rahmen der Vorbereitung auf das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Holland in der vergangenen Woche erneut am linken Oberschenkel verletzt. Am Mittwoch wurde er nun operiert. Ihm sei ein Bluterguss entfernt worden. Über die Länge der Ausfallzeit machte der FC Bayern am Mittwoch keine Angaben. Ein Ausfall im Topspiel am Samstag gegen RB Leipzig (18.30 Uhr) ist wahrscheinlich.