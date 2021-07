Bericht: FC Bayern und Leon Goretzka im Vertragspoker weit auseinander - Manchester United legt Angebot vor

Dem FC Bayern könnte nach dem Wechsel von Abwehrspieler David Alaba zu Real Madrid der nächste ablösefreie Abgang eines Top-Stars drohen. Wie die Sport Bild berichtet, liegen die Münchner und Nationalspieler Leon Goretzka im Poker um einen neuen Vertrag in ihren Vorstellungen weit auseinander. Demnach möchte der Mittelfeldantreiber im Falle einer Verlängerung seines bis 2022 datierten Kontraktes bis zu 20 Millionen Euro pro Saison verdienen. Der Klub wolle hingegen eine Grenze zwischen geschätzten zehn bis zwölf Millionen Euro jährlich nicht überschreiten. An ähnlichen Voraussetzungen waren bereits die Gespräche mit Alaba gescheitert.

Bei dem Österreicher wollten die Münchner mit dem Real-Angebot nicht mithalten – und auch bei Goretzka scheinen sich die ersten Interessenten bereits in Stellung zu bringen. So heißt es in der Sport Bild, dass "Manchester United bereits konkrete Gehaltszahlen für einen Wechsel 2022 vorgelegt haben" soll. Diese Summen seien höher als die von den Bayern hinterlegten Beträge. Auch der FC Barcelona und Real seien mit Blick auf den kommenden Sommer an dem dann ablösefreien Profi interessiert.