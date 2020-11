Bericht: FC Bayern will mit Goretzka verlängern – Hainer: "Mannschaft langfristig zusammen halten"

Gespräche mit Goretzka sollen wohl noch in diesem Jahr beginnen

Noch ist der Mittelfeldspieler zwar eine ganze Weile an den deutschen Rekordmeister gebunden. Sein Vertrag ist bis Sommer 2022 gültig. Doch offenbar möchte man in München vorerst nicht das Risiko eingehen, noch einmal in eine Situation zu geraten, in der ein Leistungsträger ablösefrei ziehen könnte. Dem Bericht zufolge sollen Gespräche mit Goretzkas Berater Jörg Neubauer noch in den verbleibenden zwei Monaten diesen Jahres beginnen.

An Gründen, Goretzka frühzeitig binden zu wollen, mangelt es nicht: Der 25 Jahre alte Box-to-Box-Spieler hat sich seit seinem Wechsel von Schalke 04 nach München im Sommer 2018 immer besser entwickelt. In der vergangenen Triple-Saison spielte er eine wichtige Rolle. Trainer Hansi Flick setzt in der Mittelfeld-Zentrale nach dem Abgang von Thiago zum FC Liverpool noch mehr auf ihn und seinen derzeit verletzten DFB-Kollegen Joshua Kimmich. In dieser Saison kommt er in acht Einsätzen in Liga und Champions League bereits auf drei Tore und zwei Vorlagen – keine schlechte Quote für einen Mittelfeldspieler.