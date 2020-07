Vorerst kein Einsatz für Leroy Sané und Alexander Nübel - Bayern-Trainer Hansi Flick kündigt "Cut" an

Der FC Bayern wird seinen Champions-League-Test am kommenden Freitag gegen Olympique Marseille ohne seine Zugänge bestreiten . Dies erklärte Trainer Hansi Flick am Sonntag. "Wir haben aktuell 27 Feldspieler und vier Torhüter. Das ist schon ein großer, großer Kader. Aber wir wollten die neuen Spieler dazunehmen, damit sie reinschnuppern können. Bei dem Spiel gegen Marseille werden wir dann einen Cut machen. Dann konzentrieren wir uns auf die Champions League" , sagte der 55-Jährige nach der ersten Einheit mit dem kompletten Mannschaftskreis und erklärte, dass die Sommer-Einkäufe Leroy Sané , Alexander Nübel und Tanguy Kouassi gegen Olympique ohne Einsatz bleiben werden.

Hintergrund: Flick will mit Blick auf das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am 8. August gegen den FC Chelsea (Hinspiel: 3:0) den ihm zur Verfügung stehenden Kern des Kaders zusammenziehen und auf die anstehenden Aufgaben einschwören. Sané, Nübel und Kouassi sind bei der Fortsetzung der Königsklassen-Saison noch nicht für die Münchner spielberechtigt und werden auch bei der wahrscheinlichen Teilnahme am Finalturnier in Lissabon nicht zur Verfügung stehen.