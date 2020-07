Über ein Jahr buhlte der FC Bayern München um seinen Wunschspieler Leroy Sané - nun ist der Transfer perfekt. Am Donnerstag absolvierte der deutsche Nationalspieler den zweiten Teil seines Medizinchecks und unterschrieb anschließend einen Vertrag bis 2025 beim Rekordmeister der Bundesliga. Am Freitagvormittag gaben die Bayern den Wechsel offiziell bekannt. Für den Flügelstürmer ist es nach vier Jahren eine Rückkehr nach Deutschland, nachdem er 2016 für 50 Millionen Euro vom FC Schalke 04 zu Manchester City mit Trainer Pep Guardiola transferiert worden war. Bayern-Vorstandsmitglied Oliver Kahn sagte laut Vereinsmitteilung: "Seine Qualitäten als Spieler sind unumstritten. Seine Geschwindigkeit, seine technischen Qualitäten und seine Torgefährlichkeit machen ihn zu einem absoluten Top-Spieler. Zudem passt er als Typ, als Charakter sehr gut in unsere Mannschaft."