Bayern-Trainer Hansi Flick formuliert klare Forderung an Sané - und dankt Joachim Löw

Hansi Flick hat vor dem Trainingsauftakt des FC Bayern am Freitag eine klare Botschaft an Nationalspieler Leroy Sané gerichtet. Der Trainer hatte den für rund 50 Millionen Euro von Manchester City verpflichteten Angreifer aufmerksam bei dessen jüngsten Länderspieleinsätzen gegen Spanien und die Schweiz beobachtet. "Was er gezeigt hat in Ansätzen, erwarte ich über 90 Minuten", sagte Flick, betonte aber gleichzeitig, dass man Geduld mit dem Flügelstürmer haben müsse.