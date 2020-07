Kommentar zum Königstransfer des FC Bayern: Leroy Sané muss vom ersten Tag an liefern

Es schien fast, als sei der Messias persönlich in München gelandet. Seit am Mittwochabend der Privatjet (natürlich...) von Leroy Sané auf bayerischem Boden aufsetzte, dreht die Fußballlandschaft komplett durch. Jeder Schritt, jeder Meter des neuen Heilsbringers wird genauestens beäugt, sogar in der Tiefgarage lauerten morgens um 7.30 Uhr die Paparazzi, als es zum Medizincheck beim FC Bayern München ging. Einen vergleichbaren Hype hat es in Deutschland selten gegeben - vielleicht einst bei Christoph Daum in Köln.