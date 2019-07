Kommentar: Der Transferpoker um Leroy Sané wird beim FC Bayern zu einem Machtkampf

Der Boss des FC Bayern sitzt in Manchester. So scheint es dieser Tage zumindest. Seit Wochen bestimmt kein Protagonist das Geschehen beim deutschen Rekordmeister so sehr wie Leroy Sané. Er kommt, er kommt nicht, vielleicht kommt er wirklich, er wird ganz sicher nicht kommen - fast im Stundentakt überschlagen sich vermeintlich neue Sachlagen. Das ist in Zeiten eines komplett überhitzten Spielermarktes nichts Besonderes. Was die Situation außergewöhnlich macht: Die Bayern-Bosse nehmen aktiv an diesem Hickhack teil, befeuern Gerüchte - und sind sich zu allem Überfluss selbst nicht einig, wie man mit all dem Wirbel umgehen soll. Was als Transferpoker begann, hat sich auch zu einem Machtkampf entwickelt.