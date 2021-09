Bayern-Star Leroy Sané erklärt Leistungsexplosion: "Das möchte ich nicht nochmal erleben"

Leroy Sané zögerte einen kurzen Moment. Dann antwortete er auf die Frage, ob die Fan-Pfiffe am zweiten Spieltag beim 3:2 gegen den 1. FC Köln ein Auslöser für seinen explosionsartigen Formanstieg der vergangenen Wochen sei mit einem kurzen: "Ja, auch." Anschließend schob er am Sky-Mikrofon mit einem Lächeln, das Glück und Erleichterung verriet, hinterher: "Es ist nicht so, dass ich das nochmal erleben möchte." Sané, dem mancher Beobachter zuletzt Kampfes- und Einsatzwillen absprach, hat sich auf beeindruckende Art aus seinem Formtief zu Saisonbeginn herausgearbeitet. Das war auch am Samstag beim 7:0 (4:0) des FC Bayern gegen den VfL Bochum zu bestaunen.

Anzeige