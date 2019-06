Bericht: Statt Leroy Sané? - FC Bayern wirbt um Liverpool-Star Sadio Mané

Der FC Bayern München steht in diesem Sommer vor dem größten Umbruch seit Jahren. 118 Millionen Euro investierte der deutsche Rekordmeister bereits in die Abwehrspieler Lucas Hernández und Benjamin Pavard sowie HSV-Stürmer Jann-Fiete Arp - schon jetzt ein Vereinsrekord. Und dass weitere teure Top-Stars hinzukommen, ist sicher. Zuletzt bekundeten die Münchner Interesse an Nationalspieler Leroy Sané. Allerdings sei nach Angaben der französischen L'Equipe auch Sadio Mané vom FC Liverpool ein Thema.