Angst vor Bayern-Werben: So will Pep Guardiola ManCity-Star Leroy Sané halten

Wechsel oder nicht? Leroy Sané steht seit einigen Wochen beim FC Bayern München im Gespräch. Sein aktueller Klub, Manchester City, versucht aktuell jedoch alles, um den 23-Jährigen von einem Verbleib in England zu überzeugen.

Wie der US-Sender ESPN berichtet, will ManCity mit Sané verlängern. Demnach könnte er nach einer möglichen Vertragsverlängerung 170.000 Euro pro Woche verdienen. Das wäre mehr als doppelt so viel im Vergleich dazu, was er aktuell bekommt. Das Team um Trainer Pep Guardiola hofft dadurch, den Linksaußen davon zu überzeugen, in England zu bleiben.