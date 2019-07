FC Bayern: Niko Kovac spricht über Transfer-Poker um Leroy Sané - und bricht Rummenigge-Richtlinie

„Leroy ist ein toller Fußballer. Den möchten wir. Unsere Vereinsführung ist dort sehr engagiert hinten dran", sagte Kovac über die Sané-Verhandlungen . "Dass es nicht einfach ist in der heutigen Zeit sehen Sie. Sonst wäre es ja schon durch. Aber ich bin sehr zuversichtlich." Wirklich nicht gefallen dürften Bayerns Vorstandsboss aber vor allem folgende Worte des Kroaten: "Ich gehe davon aus, dass wir ihn bekommen können.“

Benjamin Pavard und Lucas Hernández (v.l.) schließen sich zur neuen Saison dem FC Bayern München an. Mats Hummels wiederum wird den Rekordmeister verlassen. ©

Kovac erhöht Druck auf Salihamidzic

Rummenigge weicht selbst von Richtlinie ab

Daraufhin hatte Rummenigge einen Rüffel an Hoeneß verteilt. "Ich denke, es ist gut, wenn wir zukünftig etwas weniger über unsere Transferaktivitäten sprechen. Das weckt sonst Ungeduld, die die Erwartungshaltung nicht kleiner werden lässt“, sagte er im Rahmen der Vorstellung von 80-Millionen-Einkauf Lucas Hernandez Anfang Juli. Doch Rummenigge selbst war es, der bei der USA-Reise der Münchner mit einer Spitze in Richtung des aktuellen Man-City-Trainers Pep Guardiola für Wirbel sorgte.

Der Ex-Coach der Bayern hatte einen Kontakt zwischen Sané und dem FCB ins Reich der Fabel verwiesen. Daraufhin meinte Rummenigge: "Ich weiß nicht, ob Pep weiß, was in seinem Klub alles vorgeht. Keine Ahnung, warten wir mal ab." Dass Kovac nun seine Einschätzung zum aktuellen Tauziehen um Sané abgegeben hat, wird die Spekulationen sicherlich weiter anfeuern. Guardiola jedenfalls ruderte laut BBC bereits etwas zurück. „Er muss sich entscheiden. Wenn er gehen will, kann er das, aber wir wären traurig", sagte der spanische Coach der "Citizens".