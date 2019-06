Trotz Konkurrenz-Situation beim FC Bayern: Serge Gnabry wünscht sich Sané-Transfer

In den letzten Tagen wurde immer wieder um einen möglichen Wechsel von Leroy Sané zum FC Bayern spekuliert. FCB-Boss Uli Hoeneß zweifelte zuletzt zwar an einem Transfer des 23-Jährigen , so ganz vom Tisch scheint der DFB-Star beim Rekordmeister allerdings noch nicht zu sein. Nun äußerte sich auch Nationalmannschaftskollege und womöglich Sanés zukünftiger Mitspieler im Verein Serge Gnabry zu den Gerüchten.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Estland verriet der Bayern-Star, dass er sich einen Wechsel von Sané trotz einer möglichen Konkurrenz-Situation vorstellen könnte . "Was passiert, kann nur er beantworten. Ich hätte ihn liebend gern in meiner Mannschaft. Wir kennen uns schon lange und ich spiele sehr gern mit ihm zusammen. Wir verstehen uns auch abseits des Platzes gut. Er wäre eine Bereicherung für den FC Bayern ", schwärmte Gnabry.

Sané und Gnabry gehören zu den Hoffnungsträgern der Nationalmannschaft, die aktuell einen Umbruch durchmacht. "Es fühlt sich an, als wären wir eine U21. Ich kenne viele. Wir fühlen uns jung, sind sehr vertraut", betonte der Bayern-Profi vor dem Duell mit Estland am Dienstagabend. "Die Entwicklung ist sehr positiv. Wir sind in diesem Jahr deutlich besser dran. Wir haben sehr viel Spaß in der Mannschaft und wollen versuchen, den Weg zusammen zu gehen."