Toni Kroos ist sich sehr sicher, dass Leroy Sané nicht von Manchester City zum FC Bayern München gehen wird. Das erklärte der 29-jährige Weltmeister in einem Interview mit der Sport Bild. Kroos, der die Münchner zuletzt im Rahmen seines Kinofilms "KROOS" ungewöhnlich hart kritisiert hatte , sieht auch die personelle Situation beim FCB als Grund für die Zurückhaltung, mit der Sané dem teils heißblütigen Werben der Münchner zuletzt begegnete.

"Wenn Leroy zu Bayern gehen sollte, dann wäre das wohl ein riesengroßer Transfer für Bayern, den es in diesem finanziellen Rahmen noch nie gab", erklärte Kroos, der den Rekordmeister nach der WM 2014 verlassen hatte und seitdem bei Real Madrid spielt. Der gebürtige Greifswalder gewann mit den "Königlichen" seither drei Mal die Champions League. Sané soll zum FC Bayern wechseln, damit die Deutschen wieder in die Position kommen, das wieder aus eigener Kraft zu schaffen. Für Kroos bleibt der Wechsel sehr unwahrscheinlich, obwohl die Münchner alles in die Waagschale werfen.