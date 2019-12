Sané, Henrichs, Cancelo? Salihamidzic gibt Einblick in Transfer-Pläne des FC Bayern im Winter

Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat vor dem abschließenden Spiel der Bundesliga-Hinrunde am Samstag gegen den VfL Wolfsburg einen kleinen Einblick in die möglichen Transfer-Aktivitäten des FC Bayern in der Winterpause gegeben. Auf die konkrete Frage, ob die Münchner ihre Bemühungen um Leroy Sané erneut intensivieren werden, mauerte der Manager am Sky-Mikrofon. "Man spricht nicht über Spieler, die bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen", meinte Salihamidzic, um dann zu ergänzen: "Wir halten uns auf dem Transfermarkt alle Optionen offen." Hörte sich das nun doch nach möglichen Einkäufen an, marschierte Salihamidzic zum Abschluss seiner Ausführungen wieder in eine andere Richtung: "Es wird nicht viel passieren."

In Sachen Sané, der bis zu seiner Kreuzbandverletzung im vergangenen Sommer das Transfer-Ziel Nummer eins des deutschen Rekordmeisters war, hatten die Spekulationen zuletzt wieder an Fahrt aufgenommen. Mitte der Woche hatte die Sport Bild berichtet, dass sich der Nationalspieler endgültig für einen Wechsel von Manchester City nach München entschieden habe und diesen möglichst schon im Winter vollziehen wolle. Sein Genesungsprozess scheint unabhängig von einer etwaigen Luftveränderungen Fortschritte zu machen. Am Montag hatte Sané ein Foto auf Instagram gepostet und dabei freudig auf sein erstes gerade erledigtes Training auf dem Platz verwiesen.

Auch Henrichs und Cancelo Bayern-Kandidaten?

Neben dem 23-Jährigen wurde den Bayern unter der Woche auch ein Interesse an der Verpflichtung eines neuen Rechtsverteidigers nachgesagt, um die Variabilität im Kader zu erhöhen. Joshua Kimmich wäre dann endgültig für Einsätze in der Mittelfeldzentrale frei. Benjamin Pavard könnte sich wieder allein auf seine Stammposition in der Innenverteidigung konzentrieren. Als potenzielle Kandidaten für einen Wechsel nach München wurden Benjamin Henrichs (AS Monaco) und Joao Cancelo (Manchester City) genannt.

Nach Ansicht von Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann wäre ein derartiger Deal jedoch nicht nötig. "Ich sehe da keinen Handlungsbedarf", sagte der Sky-Experte: "Mir gefällt die Lösung mit Benjamin Pavard.

