Bayern-Konkurrent Coman: Deshalb wünsche ich mir einen Sané-Transfer

Benjamin Pavard und Lucas Hernández (v.l.) schließen sich zur neuen Saison dem FC Bayern München an. Mats Hummels wiederum wird den Rekordmeister verlassen.

Guardiola fordert Entscheidung von Sané: "Wir wären traurig"

Zuvor hatte der Kicker berichtet, die Münchner hätten bislang noch keinen direkten Kontakt zum 23 Jahre alten Außenbahn-Spieler. City-Trainer Pep Guardiola hatte indes gesagt : „ Er muss sich entscheiden. Wenn er gehen möchte, kann er das, aber wir wären traurig.“ Sané hat in Manchester noch einen Vertrag bis Ende Juni 2021. City hatte sich zuletzt um eine Verlängerung des Kontrakts bemüht. Allerdings steht der Klub wegen der UEFA-Richtlinien zum Financial Fairplay unter Druck, Transfer-Einnahmen durch Spielerverkäufe erzielen zu müssen.

FC Bayern will Leroy Sané: Zoff zwischen Guardiola und Rummenigge

Die Aussagen der Münchner Verantwortlichen sind im Hinblick auf Sané seit Wochen deutlich - sehr zum Ärger der Verantwortlichen von ManCity. "Ich habe mit niemandem bei Bayern gesprochen", sagte Guardiola, der noch immer enge Kontake zu Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge unterhalten soll, in der vorigen Woche.

Guardiola weiter: "Sie haben *lange über ihr Interesse gesprochen*, aber Leroy ist unser Spieler und wir hoffen, dass er in der nächsten Saison und in der darauf folgenden Saison bleibt." Das konterte Rummenigge kurze Zeit später süffisant. Klar ist: Die Münchner wollen Sané, ob der Nationalspieler auch will, ist nicht bekannt.