Bayern-Star Lewandowski hofft auf Sané-Transfer: "Letztes Wort nicht gesprochen"

"Die Bayern haben bei Transfers das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich weiß, dass noch etwas passieren wird" , erzählte der Pole am Mittwoch. "Wir brauchen eine Qualität, die Bayern sofort eine Stufe besser macht. Bei Bayern hast du keine Zeit. Du musst schon am ersten Spieltag die Qualität der ganzen Mannschaft nach oben bringen."

Bayern-Oldie Robben schwärmt ebenfalls von Sané

Auch Robben lobte den jungen Nationalspieler bereits in den höchsten Tönen. "Es gibt ein paar in Europa, also außergewöhnliche Talente und er ist sicher auch eines davon", lobte Robben den vielseitig einsetzbaren Ex-Schalker, der in den vergangenen Wochen allerdings nur Ersatzspieler bei den Citizens war. Robben ist das nicht entgangen. "Er hat leider die letzte Zeit, glaube ich, nicht so viel gespielt bei Manchester City. Aber das ist ein sehr guter Spieler, hat viel Geschwindigkeit, hat ein Eins-gegen-eins, kann Tore machen. Also ich glaube, dass ist ein richtig guter Spieler."