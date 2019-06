Matthäus über Leroy Sané: Deshalb glaube ich an einen Transfer zum FC Bayern

Lothar Matthäus geht fest von einem Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern München aus - unter der Voraussetzung, dass der 23-Jährige den Klubchefs Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß klar zu verstehen gibt, dass er nach München wechseln will. Matthäus ist sich sicher, "dass der Verein auch bereit ist, eine dreistellige Millionen-Summe zu bezahlen" , um den Linksaußen von Manchester City loszueisen. Eine derartige Summe gab es in der Bundesliga noch nie. Der künftige Bayern-Boss Oliver Kahn bezeichnete sie für einen Spieler von Sanés Qualität aber als angemessen.

Der deutsche Rekordmeister müsse sich "vor allem in der Spitze verstärken, wenn man international erfolgreich sein will", betonte Matthäus in seiner Kolumne für Sky. Sané hatte zuletzt beim deutschen Länderspiel-Erfolg gegen Weißrussland (2:0) gezeigt, dass er aktuell der wohl beste Offensivspieler ist, den der DFB hat. Matthäus: "Er war für mich der überragende Spieler auf dem Platz. (...) Er ist ein absoluter Ausnahmespieler und zeigt das in fast jedem Spiel." Er glaube nicht, "dass der Transfer an ein paar Millionen scheitert", sagte der Rekordnationalspieler.