Während Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Supercup gegen Borussia Dortmund gar nichts zur Thematik sagen wollte und damit auf seine Art den Rüffel von FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge verarbeitete, war ManCitys Cheftrainer Pep Guardiola auskunftsfreudiger im Bezug auf Leroy Sané. "Ich habe diese Frage schon oft beantwortet. Wir wissen, dass die Gerüchte existieren", sagte der frühere Bayern-Coach. Auch für die Citizens steht am Wochenende der Supercup an - Gegner ist am Sonntag Vizemeister FC Liverpool mit seinem deutschen Trainer Jürgen Klopp.