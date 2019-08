Sky-Experte Erik Meijer: Darum wäre ein Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern richtig

Am Freitag beginnt die neue Saison in der Premier League, in der Woche darauf rollt in der Bundesliga wieder der Ball. Auch für Ex-Stürmer und Sky-Experte Erik Meijer geht die Arbeit dann wieder los. Vorher verrät der 50-Jährige im SPORTBUZZER-Interview, warum er Leroy Sané zu einem Wechsel zum FC Bayern rät, auf welcher Position die Münchener außerdem noch nachbessern sollten und wen er im Rennen um die Meisterschale vorne sieht.

SPORTBUZZER: Herr Meijer, nehmen wir einmal an, Leroy Sané würde auf Sie hören: Raten Sie ihm, von Manchester City zum FC Bayern zu wechseln? Erik Meijer: Ja, um jedes Spiel zu spielen. Darum geht es einem Fußballer. Bei Manchester City hat Sané riesige Konkurrenz auf den Offensivpositionen und dort kommt er nicht in jeder Partie zum Einsatz, weil ihm Pep Guardiola immer wieder Pausen gönnt oder gibt, weil er nicht exakt in sein taktisches Konzept passt. Außerdem wäre Sané dann wieder zu Hause, in seinem Heimatland Deutschland und beim stärksten Klub.

Aber Sané hätte dann andererseits mehr Druck, weil nun alle Wunderdinge vom Wunderknaben, dem besten Jungprofi der Premier League in der Saison 2017/18, erwarten. Das stimmt. Plus: mehr Verantwortung. Aber er hat nun drei Jahre auf der Insel gespielt, davor auch schon für den FC Schalke. An Erfahrung mangelt es ihm also nicht. Ich kann auch immer noch nicht verstehen, dass ihn Bundestrainer Joachim Löw nicht mit zur WM nach Russland genommen hat. Im Nachhinein hat ihm das sogar gutgetan, weil er Energie sparen konnte und den Kopf freier hatte. Das hat man in der Saison danach in seinem Spiel erkennen können. Ich denke, er ist jetzt reif, diesen Schritt zu machen. Und heutzutage sind Spieler schon in jüngeren Jahren reifer als zu unseren Zeiten.

Mit dem FC Bayern könnte Sané die Champions League gewinnen

Kritiker sagen, es wäre ein Rückschritt, vom Meister der Premier League in die Bundesliga zu wechseln. Womöglich möchte Sané es sich selbst und allen anderen in Deutschland beweisen, wie gut er ist. In England hat er eine Menge Titel geholt (u.a. Meister 2018 und 2019, FA-Cup-Sieger 2019, Ligapokal-Sieger 2018 und 2019, d.Red.), aber du willst ja als Profi das Maximale für dich herausholen. Vielleicht haben ihm die Bayern-Bosse versprochen, dass noch andere Top-Spieler verpflichtet werden. So könnte Sané dann mit den Bayern das schaffen, was er unter Guardiola mit City verpasst hat: den Champions-League-Pokal gewinnen.

In welche Dimensionen würde der FC Bayern und damit die Bundesliga mit einem Transfer in dieser Größenordnung vorstoßen? Für die Bundesliga wäre das ein Novum. Solch einen Transfer kann nur ein Verein stemmen, und das ist der FC Bayern. Kommt Sané, wäre das ein richtig dickes Ausrufezeichen, zu sagen: Hallo Premier League, ihr seid gut, ihr seid top – aber wir, die Bundesliga, wir können das auch! Für uns bei Sky ist das super, denn wir zeigen Sané nächste Saison sowieso, ob in der Premier League oder in der Bundesliga (lacht).

Was würde der Einkauf von Sané für die Außenbahnspieler Kingsley Coman und Serge Gnabry bedeuten, die als Nachfolger von Arjen Robben und Franck Ribéry aufgebaut wurden? Tja, das ist eben Konkurrenzkampf auf allerhöchstem Niveau. In der Sturmspitze hat Bayern mit Robert Lewandowski einen Weltklasse-Mann, er dürfte vor Freude eine Runde ausgeben, wenn Sané kommt. Coman hat seine Qualitäten, kann womöglich von der linken auf die rechte Seite wechseln. Und dann noch Gnabry – puh, da ist es ganz schön voll da vorne. Aber das ist Qualität. Außerdem macht Bayern rund 40, 45 Spiele pro Jahr.

Weitere Bayern-Verstärkungen? Meijer: "Ich hoffe, dass Ziyech kommt"

Mit dem Marokkaner Hakim Ziyech von Ajax Amsterdam haben die Bayern einen weiteren Offensivspieler aus Ihrem Heimatland auf dem Zettel. Ziyech, ein Linksfuß, würde ich gerne sehen bei Bayern. Er passt da genau rein mit seiner Art, zu spielen. Mit dieser Selbstsicherheit, die fast schon ein bisschen Arroganz ausstrahlt. Seine enorme Qualität ist es, aus dem zentrale Mittelfeld heraus für Torgefahr zu sorgen. Da hat Bayern Nachholbedarf, das hat man in Dortmund erkennen können. Ich hoffe, dass Ziyech kommt. Vielleicht müssen sich die Bayern dann noch von dem ein oder anderen Spieler trennen.

Meistertitel? "Dortmund hat sehr gut eingekauft"

Aber nicht von Thomas Müller. Nein. Trotzdem: Bayern braucht noch einen Mittelfeldspieler, der in der Lage ist, pro Saison 15 bis 17 Tore aus der Mitte heraus zu erzielen. Für die Bundesliga reicht der bisherige Kader, aber nicht für den Angriff auf die Königsklasse.

Wird Bayern wieder Meister? Ob mit oder ohne Königstransfer Sané? Dortmund hat sehr gut eingekauft, sie wirken griffig und scharf auf die Schale. Ich hoffe, dass sie bis zum Ende der Saison genug Energie haben oder - um es mit den Worten von Formel-1-Fahrer Max Verstappen zu sagen: dass die Reifen lange genug halten. Wenn Sané kommt, dann macht er den Unterschied für die Bayern. Mit seinen super Dribblings, seinem Tempo und der Übersicht sowie diesem überragenden Freistoß.

