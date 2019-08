FC Bayern dementiert Bericht über Transfer-Entscheidung von Leroy Sané via Twitter

Das Transfer-Theater wird immer verrückter! Die Kommunikation des FC Bayern im Falle Leroy Sané nimmt kuriose Züge an. Mit einem in dieser Form seltenen Tweet hat der deutsche Rekordmeister auf die Berichte von "Kicker" und "Bild" reagiert . Dort heißt es: "Medienberichte vom heutigen Tage, mit dem Inhalt, dass sich Leroy Sané für einen Wechsel zum FC Bayern entschieden hätte, entsprechen nicht der Wahrheit."

Nächstes Kapitel im Sané-Theater

Nun also das nächste Kapitel im Gezerre um Sané. Dabei kristallisiert sich heraus, dass der FC Bayern seit der öffentlichen Aussage von Trainer Niko Kovac ( "Ich gehe davon aus, dass wir ihn bekommen können" ) und dem anschließenden Rüffel von Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge vor allem um Zurückhaltung bemüht ist. "Das Verhältnis zu Manchester City ist gut" , hatte Rumennigge nach dem ersten Spiel im Audi Cup am Dienstag im ZDF gesagt. Damit das so bleibt - und weil Man City wohl bereits ein Beschwerdeschreiben an die Bayern gerichtet hatten -, versuchen die Münchner nun konsequent jeder Konfrontation aus dem Weg zu gehen, um den Sané-Poker nicht selbst zu gefährden.

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Sané hat sich selbst bislang nicht geäußert

City hatte Sané im Sommer 2016 für rund 50 Millionen Euro von Schalke 04 in die Premier League geholt und mit ihm insgesamt fünf Titel gewonnen: 2018 und 2019 wurde man jeweils Englischer Meister und Ligapokalsieger, 2019 holte man zudem den FA Cup. Auch persönlich erlebte Sané eine Ehrung und wurde 2018 zum "Rookie of the year" in Englands Top-Liga gekürt. Kurz darauf erfuhr der Angreifer aber die wohl bisher größte Enttäuschung seiner Karriere, als er von Bundestrainer Joachim Löw aus dem Kader für die Weltmeisterschaft in Russland gestrichen wurde.