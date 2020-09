Bayern-Star Leroy Sané bewundert Mitspieler Lewandowski: "Je älter Robert wird, desto besser wird er"

Unglaublich war auch die Leistung von Lewandowski in der vergangenen Saison. Mit den Bayern gewann der Stürmer-Star nicht nur die Bundesliga, den DFB-Pokal und die Champions League - er selbst schoss sich auch in jedem Wettbewerb an die Spitze der Torjäger-Liste. An dieser Spitze zu bleiben, "könnte viel härter sein als an die Spitze zu gelangen", sagte "Lewa" am Mittwoch im Hinblick auf die kommende Saison gegenüber der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua. Im gleichen Interview lobte er auch Sané: "Sein Potenzial ist riesig", meinte der Pole, der den neuen Bayern-Angreifer in Trainings regelmäßig fordere: "Ich versuche immer, ihn dazu zu pushen, Dinge zu machen, von denen er gar nicht weiß, das er sie beherrscht."