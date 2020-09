Schock für FC Bayern: Leroy Sané fällt mit Knieverletzung aus - Alaba-Einsatz gegen BVB unsicher

Schock für den deutschen Rekordmeister: Der FC Bayern muss vorerst auf den verletzten Leroy Sané verzichten. Der Neuzugang der Münchner fehlt im Supercup gegen Borussia Dortmund am Mittwoch (20.30 Uhr, DAZN und Sky) sowie am Sonntag im Heimspiel gegen Hertha BSC (18 Uhr, Sky). Das bestätigte Trainer Hansi Flick am Dienstag auf der Pressekonferenz der Bayern vor dem Duell mit dem BVB. Der Nationalmannschaft fehlt Sané ebenfalls. Die deutsche Auswahl trifft in der Nations League am 10. Oktober in Kiew auf die Ukraine und drei Tage später in Köln auf die Schweiz. Dort ist bereits am 7. Oktober zudem ein Testspiel gegen die Türkei terminiert.