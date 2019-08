FC Bayern äußert sich zur Verletzung von Leroy Sané - Transfer in Gefahr?

Leroy Sané und der FC Bayern: Das Transfer-Drama des Sommers bekommt einen neuen Akt. Der 23 Jahre alte Flügelstürmer von Manchester City muss wegen einer schweren Kreuzband-Verletzung in der kommenden Woche operiert werden - und fällt lange (wahrscheinlich bis zu sechs Monate) aus. Nachdem ManCity die Sané-Blessur und anstehende OP am Donnerstagnachmittag offiziell bestätigt hatte, äußerte sich nun auch der FC Bayern in Form von Sportdirektor Hasan Salihamidzic zur Verletzung des FCB-Transferziels dieses Sommers.

FC Bayern: Salihamidzic über Sané-Verletzung "traurig"

Viel ließ Salihamidzic zur Causa Sané allerdings nicht aus sich herauslocken: "Es ist traurig und wir bedauern es sehr, dass er sich gegen den FC Liverpool verletzt hat. Wir wünschen ihm gute Besserung", sagte der Sportdirektor nach dem Testspiel der Bayern gegen Rottach-Egern (23:0) am Rande des Trainingslagers. Der Transfer-Beauftrage des FC Bayern bat um "Verständnis", dass er sich nicht weiter zu einem möglichen Sané-Transfer trotz der Verletzung äußern werde: "Wenn es etwas zu vermelden gibt, werden wir das tun."

Der Manager hielt sich damit an eine Direktive von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, der dazu aufgerufen hatte, keine Aussagen über potenzielle neue Spieler mehr zu treffen. Angeblich hatte sich Sané-Klub Manchester City zuletzt schriftlich wegen des öffentlichen Werbens der Münchner um den Flügelstürmer beschwert.

Leroy Sané: Platzt jetzt der Transfer zum FC Bayern?

Sané hatte sich am Sonntag bei einem Zusammenprall im englischen Supercup (5:4 gegen den FC Liverpool im Elfmeterschießen) am Knie verletzt und war nach nur zwölf Minuten vom Platz gehumpelt. Laut einem neuen Bild-Bericht sollen die Bosse des FC Bayern wegen der Kreuzband-Verletzung und anstehenden Operation Sanés mehr denn je an einem Sommer-Transfer zweifeln. Sie sollen sogar überlegen, von einem Wechsel Abstand zu nehmen. Am 2. September schließt das Transfer-Fenster der Bundesliga. Bis dahin müssen sich Hasan Salihamidzic und Co. entscheiden.

ManCity soll 150 Millionen Euro verlangt haben, die Bayern wollten weniger zahlen. Ob die Verletzung den Preis drückt oder Bayern Sané nun gar nicht mehr haben will, war am Donnerstag zunächst offen. Nach den Weggängen von Arjen Robben und Franck Ribéry müssen die Bayern in der Offensive personell nachlegen, das unterstrichen selbst Spieler des Rekordmeisters wie Robert Lewandowski jüngst

Als Sané-Ersatz: Wechselt Coutinho zum FC Bayern?

Die spanische Zeitung Sport brachte am Donnerstag Philippe Coutinho vom FC Barcelona als Sané-Ersatz beim FC Bayern ins Spiel, den der FCB angeblich beobachte. Der Brasilianer galt als Wechsel-Kandidat, falls Landsmann Neymar nach Katalonien zurückkehrt. Der Kicker berichtete am Donnerstag, dass Hakim Ziyech (26) vom Champions-League-Halbfinalisten Ajax Amsterdam ein Kandidat sein soll. Auch Steven Bergwijn (21) vom PSV Eindhoven, der einen Weggang anstrebe, brachte das Fachblatt ins Spiel.

