Bericht: FC Bayern mit Leroy Sané über Transfer einig - Ablöse deutlich unter 100 Millionen Euro?

Weniger Ablöse für Leroy Sané? FC Bayern will wohl Markt-Situation ausnutzen

Als Grund für das niedrig wirkende Angebot gibt das Magazin unter anderem die Vertragsdauer von Sané an. So könnte der Deutsche, sollte der Transfermarkt wegen der Corona-Krise massiv zurückfahren und Sané nicht verkauft werden, im kommenden Jahr ablösefrei sein: Ein Szenario, dass ManCity verhindern müsse, da der englische Spitzenklub dringend Einnahmen benötige, um die Vorgaben des Financial Fairplay einzuhalten. Wegen Verstößen ist City von der UEFA bereits für die kommenden zwei Europapokal-Saisons gesperrt worden.

Vieles spricht also dafür, dass Sané der "internationale Star" ist, den die Bayern laut Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Präsident Herbert Hainer in diesem Sommer holen wollen. In der vergangenen Woche berichtete die Sport Bild, dass Bayern-Trainer Hansi Flick rund 30 Minuten mit Leroy Sané telefoniert habe . Denn inzwischen soll Flick ein Befürworter des Transfers sein, nachdem er diesen zunächst abgelehnt hätte.

Jupp Heynckes zweifelt an Leroy Sané

Doch gehört der 24 Jahre alte Ex-Schalker tatsächlich schon der Star-Kategorie an? Trainer-Legende Jupp Heynckes hegt Zweifel, wie er zuletzt in einem Interview mit der Welt am Sonntag deutlich gemacht hat. "Er war gut in Schwung, bevor er sich so schwer verletzt hat. Für mich hat er noch nicht den Durchbruch zu einem absoluten Top-Spieler geschafft", sagte der 74-Jährige. Laut Heynckes befinde sich Sané "gerade am Scheideweg": "Wird er weiter hart an sich arbeiten, oder wird er weiterhin nur ein ganz außergewöhnliches Talent sein?", sei aktuell die Frage - und diese könne nur der Flügelstürmer selbst für sich beantworten. Die zuletzt kolportierte Ablöse von rund 100 Millionen Euro sei Heynckes deutlich zu viel. "Ich sage Ihnen (...) ganz ehrlich, dass ich den Preis nicht für gerechtfertigt halte", sagte die Bayern-Trainerlegende - und die Bayern-Verantwortlichen sind nun wohl einer Meinung.