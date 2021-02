Bericht: FC Bayern möchte mit Lewandowski-Backup Eric Maxim Choupo-Moting verlängern

Eric Maxim Choupo-Moting bleibt wie erwartet beim FC Bayern nur ein Platz auf der Bank. In der Bundesliga kommt der ablösefreie Sommer-Neuzugang aktuell auf nur einen Startelf-Einsatz und neun Einwechselungen - sechs Mal saß der 31-jährige Angreifer 90 Minuten lang nur auf der Bank. Dennoch scheinen die Münchner mit dem Ex-Spieler von Paris Saint-Germain zufrieden zu sein. Wie der Kicker berichtet, werde der am 30. Juni auslaufende Vertrag des Stürmers "Stand heute" um ein weiteres Jahrverlängert. Choupo-Moting habe die Erwartungen der Bayern-Verantwortlichen erfüllt. Der gebürtige Hamburger komme auch in der Kabine gut an und sei dank seiner Mehrsprachigkeit wertvoll für die Bayern.

Vor der aktuellen Spielzeit verpflichtete der deutsche Rekordmeister den Angreifer als Backup von Robert Lewandowski. Doch ganz so oft benötigt der polnische Angreifer keine Pause. Der Weltfußballer stand in der Bundesliga lediglich gegen den 1. FC Köln nicht in der Startelf und bliebt als Wechseloption auf der Bank sitzen. In der Champions League schonte Trainer Hansi Flick den polnischen Nationalspieler in den unbedeutenden Gruppenspielen gegen Atlético Madrid und Lokomotive Moskau. Zudem kam er im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren nicht zum Einsatz, beim Aus in Kiel kam Lewandowski erst in der 74. Minute auf den Platz.