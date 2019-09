Bayern-Star Robert Lewandowski erklärt Elfmeter-Geschenk an Philippe Coutinho - "Szene des Tages"

Hamann lobt Lewandowski nach Elfmeter-Geschenk

Lewandowski selbst erklärte seinen Verzicht auf einen möglichen Dreierpack kurz nach Abpfiff am Mikrofon des Pay-TV-Anbieters - im Stile eines echten Teamplayers : "Das war eine spontane Aktion. Für Philippe war es auch wichtig, sein erstes Tor zu schießen - auch gerade hier in der Allianz Arena" , sagte der Pole - und schob fast ehrfürchtig hinterher: "Er ist ein großer Spieler." Generell sei es laut Lewandowski wichtig, Mitspielern zu helfen.

Coutinho adelt Lewandowski: "Er ist ein toller Mensch"

Coutinho nahm das Geschenk dankbar an. Er verwandelte den Elfmeter kurioserweise gleich zweimal. Nach dem ersten erfolgreichen Versuch gegen Köln-Keeper Timo Horn pfiff ihn Schiedsrichter Patrick Ittrich nach Videobeweis zurück . Während der Ausführung waren mehrere Bayern- und Köln-Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen. Beim zweiten Elfmeter-Versuch schoss Coutinho den Ball locker von ihm aus gesehen nach oben links.

Niko Kovac stolz auf Lewandowski und Coutinho

Bayern-Trainer Niko Kovac, der Coutinho schon nach dem 3:0-Sieg gegen Roter Stern Belgrad gelobt hatte ("Er bringt eine andere Dimension in unser Spiel"), war stolz auf seine Spieler: "Die Jungs verstehen sich sehr gut, Robert wird von Coutinho noch so oft in Szene gesetzt werden in dieser Saison", sagte der Coach. "Philippe macht den Unterschied." Mit seinem Elfmeter-Geschenk legte Lewandowski nun den Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit für den Rest der Saison.