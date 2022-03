Rummenigge: Lewandowski, Müller und Neuer bleiben bei Bayern – BVB kann auf weiteres Haaland-Jahr hoffen

Der FC Bayern hat mich mal wieder tief beeindruckt. 7:1 gegen RB Salzburg im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League: Respekt! Wenn ich aber ganz ehrlich bin, hat mich die Partie an so manches Bundesliga-Spiel der Münchner erinnert. Toll für alle, die im roten Trikot auf dem Feld stehen, aber wenig spannend für den Zuschauer. Daher habe ich nach dem 4:0 umgeschaltet und mir die Begegnung zwischen dem FC Liverpool und Inter Mailand angeschaut. Da gab es zwar nicht ganz so viele Tore, dafür aber zwei Mannschaften auf Augenhöhe, die Fußball vom Allerfeinsten präsentiert haben. Den Bayern muss bewusst sein: Das ist der Maßstab, wenn man die Königsklasse gewinnen will. Anzeige

Ich traue dem deutschen Rekordmeister solch einen Coup in dieser Saison durchaus zu. Viel wird allerdings auch von der Auslosung am 18. März abhängen. Zudem sollte man versuchen, die Vertragsdebatten im Umfeld langsam zu beenden und die Öffentlichkeit zu beruhigen. Ganz ehrlich: Ich habe keinerlei Zweifel, dass man sich mit Robert Lewandowski, Thomas Müller und Manuel Neuer einigen wird. Es gab bereits erste Vorgespräche. Die Bayern wollen die drei Erfolgsgaranten halten und auch die Spieler wollen bleiben. Zumindest intern gibt es also keinen Anlass zur Nervosität.

Jetzt, wo durch den Viertelfinal-Einzug weitere Millionen-Einnahmen garantiert sind, werden die Verhandlungen sicher an Fahrt aufnehmen. Und: Kann man sich Lewandowski, Müller und Neuer wirklich bei einem anderen Klub vorstellen? Ich nicht. Lewandowski ist der beste Stürmer der Welt und hat in München ein perfektes Umfeld. Wo wäre es für ihn besser? Bei Manchester United? Wohl kaum. Ich gehe zudem davon aus, dass Real Madrid Kylian Mbappé von Paris St. Germain holt. Dann haben die Spanier noch Karim Benzema. Und Erling Haaland soll dem Vernehmen nach ja auch kommen. Eigentlich wäre selbst für den Dortmunder kein Platz im Real-Kader. Daher kann ich mir vorstellen, dass Madrid ihn verpflichtet und noch ein Jahr an den BVB ausleiht.

Doch zurück zu den Bayern. Was für Lewandowski gilt, trifft auch bei Müller und Neuer zu. Ich sehe keinen Grund, warum sie sich noch einmal woanders versuchen sollten. Beide sind Integrationsfiguren und sollten auch nach der Karriere in den Verein eingebunden werden. Bis dahin können sie selbst im fortgeschrittenen Alter wie auch Lewandowski noch ein paar Jahre auf Top-Niveau spielen. Ich würde das Trio jedenfalls bis 2025 an den Klub binden. Das wäre gut für Bayern – und weniger gut für die Konkurrenz. Denn ich bin mir sicher: Solange die drei Spieler das FCB-Trikot tragen, wird kein anderer Klub deutscher Meister. Und auch in der Champions League kann man immer ein Wörtchen um den Titel mitreden.

