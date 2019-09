Blitz-Tor! FC Bayern nutzt durch Müller und Lewandowski Abwehr-Blackout von RB Leipzig

Was war passiert? Müller eroberte den Ball vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw an der linken Seitenlinie überragend gegen Nationalspieler Klostermann und schickte Lewandowski gegen aufgerückte Leipziger in die Tiefe. Von der Hintermannschaft der Sachsen war nichts zu sehen, Konaté hatte seinen Gegenspieler aus den Augen verloren. Der Pole lief völlig frei auf Gulacsi zu und schob den Ball aus 14 Metern routiniert rechts unten ins Eck.