FC Bayern: Robert Lewandowski bricht Training ab – Leon Goretzka und Corentin Tolisso machen Fortschritte

Der FC Bayern muss möglicherweise auf Robert Lewandowski verzichten. Bei einer öffentlichen Trainingseinheit an der Säbener Straße musste der polnische Nationalspieler vorzeitig den Platz verlassen. Der 33-Jährige war bei einem Schussversucht ausgerutscht und kurz auf dem Boden liegen geblieben. Der deutsche Rekordmeister streamte die Einheit live im Netz. Es war zu sehen, dass Lewandowski zunächst weitermachen konnte, wenige Minuten später aber doch das Training abbrechen musste. Die Münchner bezogen zu der Personalie noch keine Stellung.

Weitere Fortschritte machen hingegen Leon Goretzka und Corentin Tolisso. Beide absolvierten gemeinsam mit der Mannschaft die Einheit auf dem Vereinsgelände und kamen auch im Abschlussspiel zum Einsatz. Beim 27-jährigen Goretzka, der Anfang Dezember sein letztes Spiel für den deutschen Rekordmeister bestritten hatte, hatte Trainer Julian Nagelsmann nach dem 1:1 am Samstag bei der TSG 1899 Hoffenheim angekündigt, dass der Nationalspieler an diesem Dienstag erstmals wieder "teilbelastet" werde im Teamtraining: "Das Knie reagiert aktuell nicht, ich hoffe, dass das so bleibt."