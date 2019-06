Lewandowski fordert neuen Stürmer beim FC Bayern - aus einem kuriosen Grund

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Der polnische Torjäger, der nach der Saison "drei, vier Wochen" richtig regenerieren will, hat in der vergangenen Saison mit einer Ausnahme jedes Bundesliga-Spiel von Beginn an bestritten und dabei 22 Tore geschossen. Außerdem gab er zehn Vorlagen. "Der Verein weiß: Ein neuer Spieler muss direkt helfen. Man kann ihm keine zwei Jahre Zeit geben", sagte Lewandowski mit Blick auf einen möglichen neuen Stürmer-Star - demnach dürfte er Fiete Arp zunächst nicht als ernsthafte Backup-Option sehen. "Ich weiß nicht genau, was kommt, aber es kommt noch was."