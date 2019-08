Nach Bayern-Flucht zu Lille: Kovac wollte Sanches eigentlich halten - Roca will kommen

Renato Sanches hat den FC Bayern in Richtung OSC Lille verlassen. Der Portugiese wurde beim Rekordmeister nie so richtig glücklich, dabei hatte er in Trainer Niko Kovac einen wichtigen Fürsprecher. Der Kroate wollte den 22-Jährigen gern in München halten. Nun könnte ein spanischer U21-Europameister seine Lücke füllen.