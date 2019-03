Champions League im Liveticker: Bayern gegen Liverpool und Barcelona gegen Lyon

Der FC Bayern München ist bereit für ein großes Fußball-Spektakel gegen den FC Liverpool. Drei Wochen nach dem 0:0 in England will der deutsche Rekordmeister am Mittwochabend (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) mit einem Heimsieg in das Viertelfinale der Champions League einziehen. "Das ist ein Highlightspiel", sagte Trainer Niko Kovac. Sein Keeper Manuel Neuer sagte: "Wir spielen zu Hause und wollen das Spiel gewinnen. Wir haben keine Angst nach dem Hinspielergebnis."