Bayern-Profis Goretzka und Müller in Moskau angeschlagen ausgewechselt – Flick: "Vorsichtsmaßnahme"

Goretzka zeigte sich vor seiner Auswechslung immens wichtig für den Auswärtserfolg. Der 25-Jährige erzielte in der 13. Minute den zwischenzeitlichen Führungstreffer per Kopfball. Sein Mittelfeld-Kollege Joshua Kimmich rettete nach dem Ausgleich durch Anton Mirantschuk (70.) mit einem ansehnlichen Volley-Treffer die drei Punkte. "Klar, ich freue mich, dass unsere Mittelfeldspieler torgefährlich sind", sagte Flick nach "den beiden Toren unserer Sechser."

Auch Müller vorsichtshalber ausgewechselt

Neben Goretzka spielte auch Thomas Müller in Moskau lediglich 45 Minuten. "Thomas hatte die Woche über muskuläre Probleme geklagt", klärte Flick auf. Der Angreifer habe zahlreiche Spiele in den Beinen. "Da wollten wir in der zweiten Halbzeit einen frischen Mann reinbringen", sagte Flick. Die Bayern müssen am kommenden Samstag schon wieder in der Bundesliga auswärts beim 1. FC Köln antreten (15.30 Uhr, Sky).