FC Bayern: Matthäus ist "überzeugt" von Sieg gegen Liverpool - Meister-Prognose revidiert

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus glaubt vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch gegen den FC Liverpool fest an den FC Bayern München. „Aufgrund der gezeigten Leistungen in den letzten Spielen bin ich überzeugt davon, dass die Bayern das Viertelfinale erreichen“, sagte der Sky-Experte im Interview der dpa.